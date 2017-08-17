GÜNCELLEME - Hatay'da okul inşaatı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'da okul inşaatında meydana gelen çökme sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesine bağlı Karağaç Mahalesi'nde yapımı devam eden bir okulun inşaatında beton döküldüğü sırada kalıplarda çökme oldu. İnşaatta çalışan 4 işçi, çöken malzemelerinin altında kaldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi İl Müdürlüğü ekipleri işçileri enkazdan çıkardı.

İşçilerden Adem Çoban (43) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Kemal Çoban, Ümmet Çamur ve Ersin Şahin İskenderun ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kemal Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ümmet Çamur ile Ersin Şahin'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.