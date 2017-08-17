GÜNCELLEME - Hatay'da terör operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Karayılan Mahallesi Amanos Dağları kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışmada yaralanan ve İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.