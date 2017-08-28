GÜNCELLEME - Hatay'daki DEAŞ operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 zanlı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu Antakya-İskenderun karayolunda bir aracın durdurulması sonucu yakalanan 2'si Türk 2'si Suriyeli 4 DEAŞ üyesi şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Bu arada zanlılardan N.A. isimli Türk vatandaşının, emniyet güçlerince bir süredir arandığı öğrenildi.

Hatay'da polis ekipleri, 19 Ağustos'ta Antakya- İskenderun karayolu Topboğazı yakınlarında içerisinde 5 terör örgütü DEAŞ üyesinin bulunduğu aracı durdurmuştu. Polise saldırması üzerine vurularak yaralı ele geçirilen bir zanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, diğer 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.