GÜNCELLEME - Hediye paketiyle uyuşturucu gönderen örgüte operasyon

BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen örgüt üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ay süren teknik takip sonucunda D.Y'nin İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla örgüt kurduğunu ve örgüt içerisinde belirli bir hiyerarşi bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, şahısların aralarında yaptığı konuşmalarda ilaç ister gibi sipariş verdiklerini ve uyuşturucunun hediye paketlerinde gönderildiğini belirledi.

Sabah merkez ilçelerde yapılan eş zamanlı operasyonla örgüt elebaşı D.Y. ile örgüt üyesi 13 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde arama köpeği ''Alfa''nın da katıldığı aramalarda, 11 kilogram sentetik uyuşturucu (bonzai), 1 kilogram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek, 20 bin lira, çok sayıda fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

