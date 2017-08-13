GÜNCELLEME - Hindistan'da heyelan

DHARAMSALA (AA) - Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelan sonucu toprak altında kalan iki otobüste 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Himachal Pradeş eyaleti yetkilisi Sandeep Kadam, şiddetli mason yağmurları nedeniyle Urla köyündeki bir ana yolda meydana gelen toprak kaymasında 2 otobüs, 2 otomobil ve bir motosikletin toprak altında kaldığını açıkladı.

Kadam, arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan otobüslerden şu ana kadar 13 kişinin cesedinin çıkarıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Otobüslerde kaç kişinin bulunduğunun ise bilinmediği belirtildi.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.







