GÜNCELLEME - Hindistan'da tren kazası

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar kentinde bir trenin 6 vagonunun raydan çıkması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Uttar Pradeş'in üst düzey yetkililerinden Arvind Kumar, Muzaffarnagar'a bağlı Khatauli yakınlarında bir yolcu treninin 6 vagonunun raydan çıktığını belirtti.

Bu vagonlardan ikisinin birbirine geçtiğini söyleyen Kumar, kazada en az 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, 81 kişinin yaralandığını ifade etti.

Bu arada, Ulusal Demiryolu Bakanı Suresh Purabhu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, onarım çalışmalarının başladığını belirtti.

Purabhu ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına 5 bin 500 dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.

Devlete ait demiryolu ağının günde 11 bin trenle 23 milyon yolcu taşıdığı Hindistan'da, kasım ayında Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu 145 kişi yaşamını yitirmiş, 226 kişi yaralanmıştı.

