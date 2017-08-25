GÜNCELLEME - Hint guru tecavüzden suçlu bulundu

PANÇKULA (AA) - Hindistan'ın önde gelen gurularından kabul edilen, aynı zamanda oyuncu, şarkıcı ve yönetmen Gurmeet Ram Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunduğu bildirildi.

Savcı H.P.S. Verma, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Pançkula kentinde mahkemeye çıkan Singh'in 2002 yılında Sirsa kentindeki inziva yerinde 2 kadın takipçisine tecavüzden suçlu bulunduğunu belirtti.

Dava nedeniyle Singh'in on binlerce destekçisinin akın ettiği kentte güvenlik önlemleri artırıldı, 15 binden fazla asker ve polis konuşlandırıldı.

Gurunun binlerce takipçisi kararın açıklanmasının ardından kentteki resmi binaları ateşe verdi, güvenlik güçlerine ve gazetecilere saldırdı, televizyonların yayın araçlarına zarar verdi.

Polis, Singh taraftarlarını dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Emniyet yetkilileri, gurunun destekçilerinin Haryana ve Puncap eyaletlerinde bazı kentlerde şiddete başvurduğunu, Malout ve Balluana kentlerinde 2 tren istasyonunun, Yeni Delhi'deki Anand Vihar istasyonunda bekleyen boş bir trenin 2 vagonunun ateşe verildiğini aktardı.

Pançkula'daki devlet hastanesiden görevli Doktor V.K. Bansal, çıkan olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 100 kişinin yaralandığını bildirdi.

Mahkemenin, Singh'e vereceği cezayı pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Guru, karar açıklanana kadar gözaltında tutulacak.

Guru Singh'in liderliğini yaptığı Dera Sacha Sauda tarikatının Hindistan'da 50 milyon takipçisi olduğunu iddia ediyor.



