GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlısı set çıkışında yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Güney Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir televizyon dizisinde görev alan özel tip figüranın, kimliğini belirledikleri şüpheliyle benzediğini tespit etti.
Olayla ilgili set çıkışında gözaltına alınan G.G'nin (35) benzer suçlardan 4 kaydı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.