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GÜNCELLEME - İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı

- İran meclisine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 4 kişi rehin alındı

GÜNCELLEME - İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı

TAHRAN (AA) - İran Meclisi'ne bu sabah gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 4 kişinin de saldırganlarca rehin tutulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in parlamento muhabirlerine dayandırarak verdiği bilgilere göre meclis içerisinde devam eden çatışmalarda şu ana kadar 7 kişinin öldüğü, 4 kişinin de rehin tutulduğu belirtildi.

Saldırganların mecliste konuşlandığı odanın penceresinden ellerindeki bir rehineyi gösterdiği fotoğrafı paylaşan Tasnim, verdiği bilgilerin güvenlik güçleri tarafından teyit edilmediğini aktardı.

İran, devlet medyasında yer alan haberlere göre, bu sabah İran Meclisine 4 kişi silahlı saldırıda bulundu. Meclis binasına giren saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan bir saldırı da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde gerçekleşti. İran devlet medyasına göre saldırının intihar eylemi olduğu iddia edildi.

Meclise düzenlenen saldırıda en az 8, Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırıda ise en az 2 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında güvenlik görevlilerinin de olduğu ifade ediliyor.

Meclis içerisinde çatışmaların devam ettiği ve civardaki yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi.

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IranMeclisSilahlı Saldırı
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