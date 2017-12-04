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GÜNCELLEME - İş makinelerinin Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı'nda hasara yol açması

- Çorum'da yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışması sırasında iş makinelerinin kazı yaptığı bölgedeki BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattında meydana gelen hasarın onarımı için yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından gaz akışı yeniden sağlandı ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - İş makinelerinin Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı'nda hasara yol açması

ÇORUM (AA) - Çorum'da yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışması sırasında iş makinelerinin kazı yaptığı bölgedeki BOTAŞ'a ait doğalgaz boru hattında meydana gelen hasarın onarımı için yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından gaz akışı yeniden sağlandı.

Merkeze bağlı Sazdeğirmeni köyü mevkisinde yürütülen Ankara-Çorum-Samsun yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışmaları sırasında iş makinelerinin BOTAŞ'a ait Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı'nda hasara yol açmasının ardından onarım çalışmaları başlatıldı.

BOTAŞ'dan gelen uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, iş makinesinin sondaj yaparken deldiği boru üzerindeki açık kısım, yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından kapatıldı.

Çorum Gaz AŞ Genel Müdürü Kasım Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasarın giderilmesinin ardından gaz akışının yeniden sağlandığını bildirdi.

Vatandaşların gaz kesintisinden etkilenmemesi için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Kahraman, "Kesintili olarak doğalgaz verdiğimiz süre içerisinde konutlarında doğalgaz kullanan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Kırıkkale, Konya ve Rize'den tankerlerle sıkıştırılmış doğalgaz getirilerek boru hattına aktardık. Şirketimizin dışında oluşan bu hasar nedeniyle kesinti yapılan müşterilerimizden özür dileriz." diye konuştu.

Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünce merkeze bağlı Sazdeğirmeni köyü mevkisinde yürütülen Ankara-Çorum-Samsun yüksek hızlı tren projesinin etüt çalışmaları sırasında dün akşam saatlerinde iş makineleri BOTAŞ'a ait Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı'nda hasara neden olmuştu. Boru hattından kontrol dışı doğalgaz kaçağı tespit edilmesinin ardından gaz akışı miktarı düşürülmüştü.

Sorun nedeniyle sanayi kuruluşlarına geçici bir süre doğalgaz verilemeyeceği, kent merkezine gaz akışının da izole edilen iletim hattı içerisindeki stok gazdan sağlanacağı açıklanmıştı.

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