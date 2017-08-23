GÜNCELLEME - İş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da, müşteri gibi girdiği iş yerlerinde oyaladığı çalışanların cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 9 iş yerinden cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fevzi G. (42) olduğunu belirledi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren polis, şüpheliyi merkez Yüreğir ilçesi Kozan Yolu Caddesi'nde yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, Fevzi G'nin, merkez Yüreğir ilçesindeki bir ayakkabıcıda çalışan Elif C'nin cep telefonu alma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Elif C'ye terlik ve ayakkabı fiyatlarını sorarak dikkatini dağıtan Fevzi G'nin, kasada bulunan cep telefonunu alarak cebine koyduğu görülüyor.