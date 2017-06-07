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GÜNCELLEME - İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 128 kişiden 39'u yakalandı DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 128 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilde 103 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 39'unu yakaladı.

Ayrıca, şüpheliden 14'ünün önceki soruşturmalardan dolayı tutuklu bulunduğu, 11'inin ise yurt dışında olduğu belirtildi. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, operasyon çerçevesinde Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesindeki bazı adreslerde detaylı arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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