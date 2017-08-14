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GÜNCELLEME - İstanbul'da polise saldırı

- DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bıçakla yaraladığı polis memuru Sinan Acar şehit oldu - Şüpheli, diğer polisler tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi POLİS MEMURUNUN İSMİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İstanbul'da polise saldırı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bıçakla saldırdığı polis memuru Sinan Acar şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyonda, adı henüz açıklanmayan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheli, kendisini araçtan indirerek, nezarethaneye götüren polis Sinan Acar'a bıçakla saldırdı.

Polis memuru Acar ağır yaralanırken, diğer polisler şüpheliyi tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Sinan Acar şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞPolisSaldırı
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