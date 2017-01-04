GÜNCELLEME - İstanbul'daki terör saldırısı

İZMİR (AA) - İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik, Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle gece saatlerinde 4 adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, operasyonların sürdüğü mahallelerde giriş ve çıkışları kapatarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, Dağıstan, Doğu Türkistan ve Suriye uyruklu 11'i kadın 20 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen zanlılar ile yanlarındaki 20 çocuk, emniyete götürüldü.



- Teröristle aynı evde kalmışlar

Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, keskin nişancı ve gece görüş dürbünü, palaska, sırt çantası, GPS, bazı askeri malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren zanlıyla Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları iddia edildi.