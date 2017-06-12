GÜNCELLEME - İtalya'da kısmi yerel seçimler

ROMA (AA) - İtalya'da yaklaşık bin yerleşim yerinde yerel yöneticileri belirlemek üzere yapılan kısmi yerel seçimler ikinci tura kaldı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, katılımın yüzde 60,07 olduğu seçimlerde Cenova, Parma, Verona ve Catanzaro gibi büyük kentlerde hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle iki hafta sonra ikinci tur seçim yapılacak.

İtalyan Rainews24’ün aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cenova’da ikinci turda, ilk turda oyların yüzde 38'ini alan sağcı Kuzey Birliği Partisinin adayı Marco Bucci ile oyların yüzde 33’ünü alan merkez soldan Demokrat Parti (PD) adayı Gianni Crivello yarışacak.

Parma’da ise ikinci tur, oy oranı yüzde 35 olan 5 Yıldız Hareketinden Federico Pizzarotti ile yüzde 33 oy oranını yakalayan PD’li Paolo Scarpa arasında geçecek.

Palermo'da oy sayımı hala sürüyor. Mevcut belediye başkanı ve merkez solun adayı Leoluca Orlando’nun oyunun yaklaşık yüzde 45 olduğu belirtildi. Orlando’nun, sayım tamamlandığında yüzde 50’yi geçmesi bekleniyor.

- 5 Yıldız Hareketine yenilgi sürprizi

Genel seçime 1 yıldan az sürenin kaldığı ülkede seçim öncesi yapılan anketlerde iktidardaki Demokrat Parti (PD) ile başa baş gözüken 5 Yıldız Hareketi (M5S), yerel seçimlerden yenilgiyle çıkarak taraftarlarını şaşırttı.

Geçen yılki kısmi yerel seçimlerde Roma ve Torino gibi büyük kentleri alarak önemli bir çıkış yapan M5S, dünkü seçimlerde aynı başarıyı yakalayamadı.



İtalyan basınında yapılan yorumlarda, M5S’nin büyük şehirlerde aday gösterdiği isimlerin merkez sol ve merkez sağ adayların arkasında kalarak ikinci tur seçime girme hakkı dahi elde edemediği ifade edildi.

İkinci tur, 25 Haziran'da ilk turda en çok oy alan iki aday arasında yapılacak.