GÜNCELLEME - İzmir'de 3 kişiyi öldürüp evi ateşe verdiler

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yangın çıkan evde tüfekle vurularak öldürülen 3 kişinin cesetleri bulundu.
Şevket İnce Mahallesi 2162/3 Sokak'ta Mehmet Cengiz'e ait evden gelen silah sesleri ile yükselen dumanları gören çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının ardından evde pompalı tüfekle vurularak öldürülen 3 kişinin cesetleri bulundu. Cesetlerin ev sahibi Mehmet ve oğlu Özkan Cengiz ile Kadir Aslan'a ait olduğu belirlendi.
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, cinayetin ardından evi ateşe vererek kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, savcılık incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek bilgi aldı.
- Bir şüpheli gözaltına alındı
Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında Çiğli ilçesinde durdurulan takside bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.