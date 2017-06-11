GÜNCELLEME - İzmir'de 3 kişiyi öldürüp evi ateşe verdiler - Bayraklı'da yangın çıkan evde baba, oğlu ve bir kişi tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu - Cinayetin ardından evi ateşe veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Çiğli ilçesinde bir şüpheliyi gözaltına aldı GÖZALTI EKLENDİ

11 Haziran 2017 Pazar 12:44