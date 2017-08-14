GÜNCELLEME - İzmir'de alışveriş merkezinin deposunda yangın

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde alışveriş merkezi ve otelin bulunduğu kompleksin depo bölümünde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Korutürk Mahallesi'ndeki kompleksin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 10 ekibin müdahale ettiği alevler, sinema salonlarının olduğu bölüme sıçramadan söndürüldü.

Paniğe yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

- Parkları sulayan tanker müdahale etti

Yangın çıktığı sırada depo bölümünde kimsenin olmadığı, diğer bölümlerden bazı çalışanların tahliye edildiği öğrenildi.

Yangına ilk müdahaleyi bölgede park sulaması yapan Balçova Belediyesi'ne ait tankerin yaptığı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangının, sinema salonlarının bulunduğu bölüme ulaşmadan söndürüldüğü belirtildi.

Maddi hasar oluşan yangının söndürülmesi sonrası olay yerindeki vatandaşlarla alışveriş merkezi yöneticileri arasında yangına karşı yeterli tedbir alınmadığını iddiası tartışma yaşandı.











