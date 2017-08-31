GÜNCELLEME - İzmir'de cezaevi servisinin geçişi sırasında patlama

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kop Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi'nde Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görevli personeli taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Olayda servis şoförü ve otobüste bulunan 6 kurum personeli yaralandı.

Yaralı 7 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 6 yaralı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Patlamada ayağından yaralanan infaz koruma memuru Y.K'nin 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlamada cezaevi servis otobüsü ile park halindeki bazı araçlar ve bir binada hasar oluştu.

Bölge güvenlik çemberine alınırken cadde trafiğe kapatıldı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ve İl Emniyet Müdürü Aşkın Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

- Hasar gören servis otobüsü kaldırıldı

Patlamanın meydana geldiği alan güvenlik şeridi ile kapatılırken, Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı soruşturmak üzere 2 savcı görevlendirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, patlamaya çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombanın neden olduğu kaydedildi.

Ahmet Piriştina Bulvarı 1401 Sokak mevkisinde çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombanın saat 08.01'de patlatılması sonucu bir servis şoförü ve 6 kurum personeli olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hain saldırı sonrasında yaralılar olay yerine en yakın hastanelere kaldırılmış olup 6'sı ayakta gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Ayağından yaralanan bir personelimiz ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

Olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından patlamada hasar gören servis otobüsü çekici yardımıyla emniyetin otoparkına çekildi.

Ulaşıma kapatılan yol ise yeniden trafiğe açıldı.

Bu arada, İzmir Valiliğince patlamada hasar gören çevredeki ev ve araçlarla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

- "Yaralılar birbirine yardıma koştu"

Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinde bulunduğu sırada duyduğu şiddetli patlama sesi sonrası yaralananlar olabileceği düşüncesi ile otomobiliyle olay yerine geldiğini söyledi.

Sağlık ekipleri ve polisin kısa sürede olay yerine geldiğini belirten Ünal, ortalığı kaplayan toz bulutunun dağılması sonrası durumun korktukları kadar olmadığını gördüklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yaralıların ayakta olduklarını gördüm. Durumları çok kötü görünmüyordu. Ancak sağlık ekipleri otobüsün içinde bulunan bir kişinin tedavisi ile ilgileniyordu. Ayakta olan diğer yaralılarda kendi durumlarına aldırış etmeden durumu daha kötü görünen arkadaşlarına yardıma koştular. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Servis otobüsünün sol şeritte ilerlemesi ve çöp konteynerini geçtikten hemen sonra patlamanın olması faciayı önledi."

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da olay yerinde yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı arifesinde böylesi bir patlamanın meydana gelmesinin üzücü olduğunu, can kaybı olmaması nedeniyle teselli olduklarını kaydetti.







