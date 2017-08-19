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GÜNCELLEME- İzmir'de iki kadının polis tarafından darbedilmesi

- Konak ilçesinde iki kadını taciz ettikleri iddiasıyla adliyeye sevkedilen zanlı savcılık tarafından serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME- İzmir'de iki kadının polis tarafından darbedilmesi

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde iki kadını taciz ettikleri iddiasıyla adliyeye sevkedilen zanlı savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Alsancak semtinde 10 Ağustos'ta 19 yaşındaki Derya Kılıç ile arkadaşı 22 yaşındaki Seray Gürer, kendilerini taciz ettiğini ileri sürdükleri motosikletli kişileri şikayet etmek isterken, Derya Kılıç'ın polis tarafından darbedilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 120 iş yerinden 240 dakikalık güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Bornova ilçesinde düzenledikleri operasyonla motosiklet sürücüsü O.G. (24) ile arkada oturan S.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinden suçunu itiraf eden O.G. adliyeye sevk edildi, S.Ç. ise serbest bırakıldı.

O.G. adliyede savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

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