GÜNCELLEME - İzmir'de iş yeri yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir iş yerine ait gıda ürünleri toptan satış deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Adalet Mahallesi 617 Sokak'ta akşamüstü saatlerinde başlayan yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında dumandan etkilenen bir iş yeri personeli, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin köpük sıkarak kontrol altına aldığı yangın, maddi hasara neden oldu.