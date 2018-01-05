GÜNCELLEME - İzmir'de sahte banknot operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 275 bin 830 lira sahte banknot ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente dışarıdan gelen bir kişinin piyasaya sahte banknot süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Bornova ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 275 bin 830 lira sahte banknot bulundu.



Gözaltına alınan E.B, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı.

- Sahte banknotlar için ayrı daire kiralamış

Bu arada, piyasaya sahte banknot sürmek için İzmir'e geldiği bildirilen E.B'nin, Bornova ilçesinde bir apartman dairesi kiraladığı, yanında getirdiği sahte banknotları ise günlük kiraladığı karşı dairede sakladığı iddia edildi.

Polis ekipleri, fiziki takibe aldığı zanlının karşı daireye de girip çıktığını ark etmesi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlının üzerinden çıkan anahtarla girilen karşı dairede bazanın altında poşet içine gizlenmiş sahte banknotlara ulaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin dikkat çekmemek için yanında bulundurmaktan çekindiği sahte banknotları, karşı dairede sakladığı iddia edildi.







