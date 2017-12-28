GÜNCELLEME - İzmir'de silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcuyu soymak isteyen iki kişi, altın ve paraları alamayınca kendilerine direnen iş yeri sahibini yaralayarak kaçtı.

Bornova ilçesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen iki zanlı, ellerindeki silahı doğrulttukları işyeri sahibi Mustafa Tezcan'dan (33) altın ve paraları istedi.



Tezcan'ın direnmesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler, iş yeri sahibinin bacağına silahla ateş ettikten sonra kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tezcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkalini belirlediği iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde düşürüldüğü belirlenen dolu bir şarjör buldu.



Görgü tanıklarından Volkan Yeni (39), ara sokaktan cadde üzerine çıkan silahlı iki kişinin kuyumcuya yöneldiğini, bir el silah sesi duyduktan sonra içeriye giren kişilerin tekrar ara sokağa doğru koşarak uzaklaştıklarını ifade etti.



Öte yandan zanlıların kaçış anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.