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GÜNCELLEME - İzmir'de su dolu çukura düşen iki çocuk öldü

- İnşaat alanında yağmur suyuyla dolan çukura düşen 8 yaşındaki çocuk ve 5 yaşındaki kardeşi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı - Amca Tencirlioğlu: -"Burada ihmal olduğunu düşünüyoruz" ÖLEN ÇOCUKLARIN YAKINI İLE RÖPORTAJ VE KURTARMA ÇALIŞMALARI EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'de su dolu çukura düşen iki çocuk öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaat alanındaki su dolu çukura düşen 5 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uzundere semtinde yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girdi.

Çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyu tahliye ederken bir vatandaş da çukura atlayıp çocukları sudan çıkararak dışarıdaki sağlık ekiplerine teslim etti.

Çukurdan çıkarılan iki kardeşe ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Sağlık ekiplerince Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ali ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Kahramanmaraş'tan 3 ay önce gelmişlerdi

Tencirlioğlu ailesinin bir kız çocuklarının daha olduğu, hurdacılık işi ile uğraştıkları ve 3 ay önce Kahramanmaraş'tan İzmir'e gelerek olayın meydana geldiği inşaat alanına 200 metre mesafede çadırda yaşadıkları öğrenildi.

Amca Savaş Tencirlioğlu olay sırasında yeğenlerinin babası olan kardeşi Tevfik ile hurda toplamaya gittiklerini, olayı telefonla öğrendiklerini belirterek, "Çocuklar bakkala gidiyormuş. Bu sırada su dolu çukurun içine düşmüşler. Gören vatandaşlar tarafından çukurdan çıkartılmışlar ve hastaneye kaldırılmışlar. Biz de duyunca hastaneye gittik. Ama çocukları kurtaramadılar. Kaç tane kepçe var biri de çukuru kapatmamış. Burada ihmal olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan su dolu çukura düşen çocukların çukurdan çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde çukura inen bir vatandaşın çocukları kucaklayıp dışarıdaki vatandaşlara uzatması yer alıyor.

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