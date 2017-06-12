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GÜNCELLEME - İzmir'deki kayıp kızın cesedi bulundu

- Ödemiş ilçesinde önceki gün kaybolan 10 yaşındaki Ceylan Atik, evlerinin karşısındaki apartmanın bodrum katında ölü bulundu - İzmir Emniyet Müdürü Aşkın: - "Şu anda iki şüpheli gözaltında. Bir yavrumuzun böyle katledilmesinden dolayı çok üzgünüz" İL EMNİYET MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI VE CENAZENİN GÖTÜRÜLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - İzmir'deki kayıp kızın cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gün parkta oynamaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki kızın cesedi, evlerinin karşısındaki apartmanın bodrum katında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ceylin Atik'in (10) kaybolmasının ardından çalışma başlatan polis, küçük kızın en son görüldüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin karşısındaki apartmanda arama yaptı.

Aramada, apartmanın bodrum katında küçük kızın cesedi bulundu.

Kızlarının ölüm haberini alan yakınları gözyaşı döktü. Bölgede toplanan vatandaşlar, apartmana girmeye çalıştı, çevik kuvvet ekipleri buna izin vermedi.

Ceylin Atik'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan zanlının evde olduğunu düşünen vatandaşlar ile polis ve jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın başsavcılıkça yürütüldüğünü belirterek, "Şu anda 2 şüpheli gözaltında. Çok üzücü bir olay. Bir yavrumuzun böyle katledilmesinden dolayı çok çok üzgünüz." dedi.

- Olay

Önceki gün evlerinin ön tarafındaki parkta oynamaya giden Ceylin Atik eve dönmemiş, ailesi tarafından emniyet güçlerine haber verilmesiyle kız çocuğunu arama çalışmalarına başlanmıştı.

Anne ile babasının boşandığı öğrenilen Ceylin Atik'in dedesi ve babaannesiyle yaşadığı belirtilmişti.

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