GÜNCELLEME - Kadıköy'de izinsiz gösteriye müdahale

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de izinsiz gösteri yapan gruba polis ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Alınan bilgiye göre, Süreyya Operası önünde toplanan grup, açlık grevi yapan tutuklu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça lehinde sloganlar atarak "Açlık Grevi 156. gününde. İşimizi geri istiyoruz" pankartı açtı.
Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba dağılmalarını yönünde uyarı yaptı.
Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden ekipler, 16 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında Berkin Elvan'ın annesi ile ablasının da bulunduğu öğrenildi.