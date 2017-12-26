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GÜNCELLEME - Kadına satırlı saldırı güvenlik kamerasında

- Bolu'da apartman girişinde satırlı saldırıda yaralanan kadını komşuları kurtardı - Gözaltına alınan şüpheli ile kadının eşi, adliyeye sevk edildi ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kadına satırlı saldırı güvenlik kamerasında

BOLU (AA) - Bolu'da apartmana girdiği sırada bir kişinin satırlı saldırısına uğrayan kadın, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Aktaş Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden A.K'ye (40) apartman girişinde kendisini takip eden bir kişi satırla saldırdı.

Şüpheli, apartman sakinlerinin sesleri duyarak çıkması üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için başlattıkları çalışma kapsamında, apartmanda bulunan güvenlik kameralarıyla çevre binalardaki kameraları ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarını inceledi.

Teknik ve fiziki takip neticesinde Ankara'ya gittiğini belirlenen şüpheli İ.P. (32), polis tarafından adresinde gözaltına alındı.

Şüpheli İ.P'nin, ilk ifadesinde, saldırı esnasında evin yakınındaki bir araçta beklediğini iddia ettiği A.K'nin eşi E.K. de (48) Ankara'da gözaltına alınarak, Bolu'ya getirildi.

Öte yandan, A.K. ile E.K'nin boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadının kocası ile satırlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İ.P. adliyeye çıkarıldı.

- Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bu arada, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, ellerinde poşetlerle apartmana girmeye çalışan A.K'ye şüpheli İ.P'nin peşinden gelerek satırla vurmaya çalışması yer alıyor.

Kadının apartmanın içine girdiğinde de satırı savurmaya devam eden şüphelinin, apartmandan birkaç kişinin çıkması üzerine hızla uzaklaşması ve yaralanan kadına komşularının yardım etmesi kayıtlara yansıdı.


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Aktaş MahallesiBolu
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