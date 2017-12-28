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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kaybolan genç kız bulundu

- İki gündür kayıp olan ve şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan genç kızın, ailevi nedenlerle evini terk ettiği ve kentten ayrılmak istediği belirlendi KAYIP KIZIN BULUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLER EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kaybolan genç kız bulundu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iş başvurusu için iki gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fatmagül Berk (20), şehirlerarası otobüs terminalinde polis tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Emre Mahallesi Ağcalı Deresi civarında gezintiye çıkan Halil Torun, dere kenarında bir kadın çantası gördü. Çantayı inceleyen Torun, Fatmagül Berk'e ait kimlik ve cep telefonunu görünce durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarında araştırma yapılan Berk hakkında iki gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu belirlendi.

Berk'in ailesi ile görüşen ekipler, genç kızın, İş-Kur'a iş başvurusunda bulunmak üzere evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını öğrendi.

Bunun üzerine 100 kişiden oluşan polis ve AFAD ekibi dün akşam bölgede arama çalışması başlattı. Arazide 5 saat süren arama-taramadan sonuç çıkmayınca çalışmaya ara verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kayıp kızın çantasını dere kenarına atmış olması ihtimali üzerine yaptığı çalışmada, kayıp olarak aranan Berk'e Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ulaştı.

Ailevi nedenlerle çantasını dere kenarına atarak kentten ayrılmak istediği anlaşılan Fatmagül Berk, ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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