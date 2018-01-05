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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonu

- Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriye katıldıkları ve terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 öğretmen tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta PKK/KCK operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriye katıldıkları, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 7 öğretmen tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 7 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphelilerin adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 7 öğretmeni gözaltına aldı.

Kobani bahanesiyle 6-7 Ekim 2014'te Pazarcık ilçesinde düzenlenen izinsiz gösteriye katıldıkları ve PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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