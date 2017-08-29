Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Fener hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör operasyonu

- Nurhak ilçesinde terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i yaralı 3 terörist yakalandı DETAYLAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist yakalandı. Teröristlerin eylem planlaması yapmak için bir araya geldikleri öğrenildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği ilçeye bağlı Barış Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle PKK'lı grup arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i yaralı 3 terörist yakalandı.

Yaralı terörist, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Operasyon kapsamında sağ ele geçirilen 2 terörist ise ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Teröristlerin işlemleri sürüyor.

Güvenlik kaynakları teröristlerin, Nurhak ilçesi Alçiçek Mahallesi festival alanına buluşma için geldikleri, bir eylem planlaması hazırlığında olduklarını değerlendirildi.

Çatışmaya giren teröristlerin üzerinden 2 kalaşnikof tüfek, 1 uzi marka makineli tabanca, elektronik malzemeler, bilgisayar ekipmanları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun yaralı yakalandığı çatışmada, ölen teröristlerden birinin Tunceli'nin terör örgütü MLKP sorumlusu "Alişer" kod adlı Hüseyin Akçiçek olduğu, savcıyı şehit eden Topçu'nun da emrinde çalıştığı öğrenildi.

Bu arada çatışmada yaralanan bir teröristin el bombasını koltuk altına gizlediği, askerlerin kendini kontrole geldiğinde patlatmak istediği ancak bunda başarılı olamadığı, bombayı sadece kendisine zarar verecek şekilde patlatabildiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşPkkTeröristlerin Eylem Planlaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5