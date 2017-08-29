GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist yakalandı. Teröristlerin eylem planlaması yapmak için bir araya geldikleri öğrenildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği ilçeye bağlı Barış Mahallesi kırsalında sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle PKK'lı grup arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i yaralı 3 terörist yakalandı.

Yaralı terörist, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Operasyon kapsamında sağ ele geçirilen 2 terörist ise ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Teröristlerin işlemleri sürüyor.

Güvenlik kaynakları teröristlerin, Nurhak ilçesi Alçiçek Mahallesi festival alanına buluşma için geldikleri, bir eylem planlaması hazırlığında olduklarını değerlendirildi.

Çatışmaya giren teröristlerin üzerinden 2 kalaşnikof tüfek, 1 uzi marka makineli tabanca, elektronik malzemeler, bilgisayar ekipmanları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun yaralı yakalandığı çatışmada, ölen teröristlerden birinin Tunceli'nin terör örgütü MLKP sorumlusu "Alişer" kod adlı Hüseyin Akçiçek olduğu, savcıyı şehit eden Topçu'nun da emrinde çalıştığı öğrenildi.

Bu arada çatışmada yaralanan bir teröristin el bombasını koltuk altına gizlediği, askerlerin kendini kontrole geldiğinde patlatmak istediği ancak bunda başarılı olamadığı, bombayı sadece kendisine zarar verecek şekilde patlatabildiği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.