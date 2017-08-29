GÜNCELLEME - Kar maskeli hırsız güvenlik kamerasında

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir markette kasiyeri bıçakla tehdit edip kasadaki paraları alan kar maskeli şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Yıldıztepe Mahallesi'nde kar maskeli kişi, bir markette bıçakla kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları alıp kaçtı.

Kasiyerin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Sezer K. (24) olduğunu tespit etti.

Zanlının olay yerinden kaçtığı otomobilin Didim'de olduğunu belirleyen ekipler, burada Sezer K. ve otomobili kullandığı iddia edilen Koray B'yi operasyonla yakaladı. Ekipler olayla ilişkisi olduğunu tespit ettikleri Yusuf Ü'yü (24) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Markete giren kar maskeli şüpheli güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kar maskeli şüpheli bıçakla kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları istemesi ve kasiyerin paraları şüpheliye teslim etmesi yer alıyor.



