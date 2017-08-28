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GÜNCELLEME - Karabük'te cinayet

- Av tüfeğiyle bir kişiyi vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi - Şüphelinin üzerinde suç aleti av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi - DETAYLAR VE EMNİYET SÜRECİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Karabük'te cinayet

KARABÜK (AA) - Karabük'te av tüfeğiyle bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'ndeki evinden çıkan Erdi Bozkurt (27), TOKİ Blokları önünde aralarında husumet bulunan Kazım E. (35) ile karşılaştı.

Yaşanan kavgada, Kazım E. yanında bulunan av tüfeğiyle Bozkurt'a ateş etti. Bozkurt, tüfekten çıkan saçmaların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bozkurt, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden bir otomobille kaçan Kazım E. ise Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin takibi sonucu, Yenice ilçesi Özal Mahallesi'nde otomobili terk edip kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde suç aleti av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Önce Yenice İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından Karabük kent merkezindeki bir özel hastaneye sağlık muayenesi için getirildi. Şüpheli Kazım E, burada kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere tepki göstererek, olayın "namus meselesi" olduğunu söyledi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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