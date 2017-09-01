GÜNCELLEME - Karabük'te silahlı soygun girişimi

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir markete düzenlenen silahlı soygun girişiminde gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki markete gelen bir kişi, kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasiyer, soyguncu ile bir süre mücadele ederek, paraları vermemek için direndi.

Kasiyere silahıyla vuran ve bir el de ateş eden soyguncuya, durumu fark eden yakınlardaki bir polis memuru müdahale etti.

Polis tarafından etkisiz hale getirilen ve isminin Volkan Bayır (32), elindeki silahın da kurusıkı tabanca olduğu öğrenilen soyguncu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada soygun girişimi marketteki güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Görüntülerde, soyguncunun markete girmesi ve elindeki poşeti kasiyere atarak paraları isteme anı yer alıyor.

Olay anında kasiyerin yanında duran bir kadının kaçmasının yanı sıra kasiyerle soyguncunun mücadelesi ve polisin müdahalesi de görüntülere yansıyor.