GÜNCELLEME - Karaman'da baraja giren çocuk boğuldu

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.
Arkadaşlarıyla Karalar Mahallesi İskele Mevkisi'ndeki Ermenek HES Barajı kıyısına giden Hasan Çoban (14), yüzmek için suya girdi.
Bir süre sonra Çoban'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuğun bulunması için Mersin'den ilçeye gelen su altı arama kurtarma ekibi çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu gölde Çoban'ın cesedine ulaştı. Bu sırada olay yerinde bekleyen Çoban'ın yakınları zorlukla sakinleştirildi.
Çoban'ın cesedi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çoban'ın lise 9. sınıf öğrencisi olduğu ve yarın karne alacağı öğrenildi.