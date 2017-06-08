Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

GÜNCELLEME - Karaman'da baraja giren çocuk boğuldu

- Karaman'ın Ermenek ilçesinde baraja giren 14 yaşındaki çocuğun cesedi, su altı arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu ÇOCUĞUN CESEDİNİN BULUNMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Karaman'da baraja giren çocuk boğuldu

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Arkadaşlarıyla Karalar Mahallesi İskele Mevkisi'ndeki Ermenek HES Barajı kıyısına giden Hasan Çoban (14), yüzmek için suya girdi.

Bir süre sonra Çoban'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuğun bulunması için Mersin'den ilçeye gelen su altı arama kurtarma ekibi çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu gölde Çoban'ın cesedine ulaştı. Bu sırada olay yerinde bekleyen Çoban'ın yakınları zorlukla sakinleştirildi.

Çoban'ın cesedi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeden sonra Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çoban'ın lise 9. sınıf öğrencisi olduğu ve yarın karne alacağı öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BoğulmaKaraman'ın Ermenek İlçesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5