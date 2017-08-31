Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi pdy dava
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

GÜNCELLEME - Kars'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

- Kars Valisi Doğan: - "Nisan ayından bugüne söz konusu bölgede toplam 25 terörist öldürülmüştür" KARS VALİSİ DOĞAN'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kars'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele kapsamında Kağızman ilçesi kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun, terör açısından en kritik bölgeler arasında gösterilen Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bölgeye hava destekli operasyon yapıldığını aktaran Doğan, "İstihbari çalışmaya istinaden yapılan hava destekli operasyonda 5 terörist öldürülmüştür. Nisan ayından bugüne söz konusu bölgede toplam 25 terörist öldürülmüştür." dedi.

Doğan, operasyonun devam ettiğini de sözlerine ekledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kağızman Ilçesi Çemçe-Madur BölgesiKarsKars Valisi Rahmi Doğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5