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GÜNCELLEME - Kars'ta orman yangını

- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kars'ta orman yangını

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sarıkamış ilçesi Hamamlı köyünün Çürüktaş mevkisinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangını görenler, yangına müdahale edip durumu itfaiyeye bildirdi.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Kars ve Sarıkamış belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın 8 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Köylülerin de söndürme çalışmalarına katkı verdiği yangında 4 hektar alan zarar gördü.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KarsSarıkamış
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