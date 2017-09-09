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GÜNCELLEME - Kars'ta terör operasyonu

- Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2'ye yükseldi OPERASYONA İLİŞKİN DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kars'ta terör operasyonu

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2'ye yükseldi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesi kırsalındaki Çemçe-Madur bölgesinde bir grup PKK'lı teröristin tespit edildiğini söyledi.

Bölgeye düzenlenen hava destekli operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Doğan, devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının ikiye yükseldiğini belirtti.

Terör açısından en kritik bölgeler arasında gösterilen Kağızman ilçesi Çemçe-Madur bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

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