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GÜNCELLEME - Kars'taki terör operasyonu

- Terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 HDP ve DBP üyesinden, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kars'taki terör operasyonu

KARS (AA) - Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP ve DBP üyelerinden oluşan ve adliyeye sevk edilen 5 kişinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü, "PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı oldukları", "terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunarak örgütün yargı ayağını oluşturdukları" ve "terör örgütünün propagandasını yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP İl Başkanı Sevda Subaşı ve DBP'li Önder Fidanboy ile Yeliz Çopur'un da aralarında bulunduğu diğer 10 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.



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