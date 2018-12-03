GÜNCELLEME - Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı

DOHA (AA) - Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, ülkesinin, Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını açıklayarak, Katar'ın doğal gaz üretimine odaklanacağını belirtti.

Kabi, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC'ten çekileceğini duyurarak, çekilme kararının, Katar’ın doğal gaz üretimine önümüzdeki yıllarda daha fazla odaklanma isteği nedeniyle alındığını ifade etti.

- Doğal gaz alanında mega projeler açıklanacak

"Üzerinde çalıştığımız projelere ek olarak, önümüzdeki aylarda doğal gaz alanında yeni mega projeleri açıklayacağız." diyen Kabi, dünyanın her yerine güvenilir bir enerji tedarikçisi olmayı planlayan Katar'ın enerji alanında küresel rolünü ve katkısını gözden geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından Katar'a yönelik uygulanan ablukaya işaret eden Kabi, ülkesinin OPEC'ten çekilme kararının siyasi nedenlerle alınmadığını vurgulamıştı.



Kabi, tamamen teknik ve stratejik olan bu kararın, Doha'nın küresel enerji pazarındaki rolü ve uluslararası varlığını güçlendirmek için alındığını dile getirmişti.

Dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran OPEC, 1960 yılında Bağdat Konferansı'nda kuruldu. İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından kurulan OPEC'in Katar'la birlikte 15 üye ülkesi bulunuyor.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı ve günlük ortalama 650 bin varil petrol üreticisi Katar, 57 yıldır üyesi olduğu OPEC’in en az petrol ihraç eden ülkeleri arasında yer alıyor.