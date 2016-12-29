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GÜNCELLEME - Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi

- Sarız ilçesinde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı YARALI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kayseri'de 2 yolcu otobüsü devrildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı.

Kayseri'den Kahramanmaraş yönüne giden Ali Togay yönetimindeki 46 LK 100 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Yeşilkent mevkisinde kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Bu sırada, aynı yöne seyreden Nihat Çelenk idaresindeki 34 YK 8523 plakalı yolcu otobüsü de kaza yerine yaklaşık 2 kilometre mesafede devrildi.

Araçlarda sıkışan bazı yolcular, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Sarız Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 16'sı, ilk müdahalenin ardından Kayseri'ye sevk edildi. Diğer 30 yaralı ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesi bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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