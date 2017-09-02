GÜNCELLEME - Kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Faik Yılmaz idaresindeki 37 PU 470 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolunun Sarıyonca köyü mevkisinde İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki 37 UA 472 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü Yılmaz ile beraberindeki Kadir ve Necla Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Devrekani ve Kastamonu devlet hastanelerine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Faik Yılmaz, Kastamonu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.