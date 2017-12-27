GÜNCELLEME - Kendilerini polis olarak tanıtan gaspçılar yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtıp arama yaptıkları bir evden 500 bin lira ile ziynet eşyalarının gasbedilmesi olayına karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Melikgazi Karacaoğlu Mahallesi'ndeki bir eve kendilerini polis olarak tanıtıp giren 2 kişi, F.G. ve evde bulunan 3 kişinin ellerini kelepçeledi.

Evde sözde arama yapan zanlılar, F.G. ile ailesinin sandıkta sakladığı ve Kurban Bayramı'nda sattıkları hayvanlarından kazandıkları 500 bin lira ile 8 burma bileziği, 10 çeyrek altını ve cep telefonlarını alıp kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan F.G. ve beraberindekiler durumu polise bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, yaklaşık 550 güvenlik kamerasının 5 bin 200 saatlik görüntüsünü izleyip, 750 kişi ile görüştü. Polis ayrıca, zanlıların kullandığı otomobilin rengini, far sistemlerini ve plaka yerlerini inceleyip elde ettiği ip uçları ile araca ve zanlılara ulaştı.



Kayseri ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eve girip kendilerini polis olarak tanıtan O.Ö. ve M.G. ile iş birlikçileri olduğu değerlendirilen M.Ş.G, B.S, N.G. ile E.G. gözaltına alındı.



Zanlılara ait ev ve arabalarda 44 bin 220 lira, 2 cumhuriyet altını, 8 çeyrek altın, 8 burma bilezik ve çeşitli ziynet eşyaları ile 3 kurusıkı tabanca, 113 fişek, 2 bıçak, çok miktarda plastik kelepçe ve polis arması ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan O.Ö, M.G, M.Ş.G, B.S. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.G. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

