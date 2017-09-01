GÜNCELLEME - Kenya'daki başkanlık seçimlerinin sonuçları iptal edildi

NAIROBI (AA) - Kenya'da Yüksek Mahkeme, 8 Ağustos'ta düzenlenen başkanlık seçimlerinin tekrarlanması kararı aldı.

Muhalefetin başkan adayı Raila Odinga'nın başvurusunu değerlendiren Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın galip ilan edildiği seçimlerin geçersiz sayıldığına hükmetti.



Mahkemede görevli 6 yargıcın 4'ün lehte oyuyla alınan kararda, seçimlerde "düzensizlikler" görüldüğü ifade edildi ve yeni seçimlerin 60 gün içinde yapılması çağrısında bulunuldu.

Kararda, seçim komisyonunun sonuçların aktarılmasında hukuksuzluklar ve düzensizlikler görüldüğü, bunların içeriğinin 21 gün içinde yayımlanacak gerekçeli kararda yer alacağı bildirildi.

Devlet Başkanı Kenyatta, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin kararına katılmadığını ancak saygı duyduğunu söyledi.

"Hepimiz Kenyalıyız, bu nedenle muhalefetteki kardeşlerimizle savaş halinde değiliz." ifadesini kullanan Kenyatta, kararı veren Yüksek Mahkeme yargıçlarına tepki gösterdi.

Kenyatta, "5-6 kişi 45 milyon kişinin iradesini değiştiremez. 6 kişi insanların iradesine karşı çıkmıştır." şeklinde konuştu.

Muhalefetin adayı Odinga ise kararı "tarihi" bir karar olarak niteledi.

"Bu Kenya halkı ve hatta Afrika halkları için çok tarihi bir gündür. Afrika'nın demokratikleşme tarihinde bir devlet başkanının kuralsız şekilde seçilmesi ilk defa mahkeme kararıyla iptal edilmiştir." diye konuşan Odinga, seçim komisyonunun feshedilmesini istedi.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu, kullanılan oyların yüzde 54,27'sini alan mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın yeniden seçildiğini, muhalefetin adayı Odinga'nın ise yüzde 44,74 oy alarak seçimi kaybettiğini duyurmuştu.

Odinga, bilgisayar korsanlarının elektronik seçim sonuçlarına müdahale ederek Kenyatta lehine manipüle ettiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından muhalifler ülke genelinde çok sayıda protesto düzenlemişti.

Kenya İnsan Hakları Komisyonu, polisin bu gösterilere müdahalesi sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.