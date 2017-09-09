GÜNCELLEME - Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü - Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Artvin'deki konvoyuna saldırı düzenleyen Göksel Tiryaki olduğu tespit edildi - Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden "Bawer" kod adlı İdris Güzel ve "Cemil" koda adlı Yunus Kamış'ın, Şenkaya ilçesinde yolcu otobüsünü durdurarak yakma olayına karıştıkları belirlendi - Kamış ve Güzel'in ayrıca olay yerinden kaçmaya çalışan sivil vatandaş K.B. ve olay sonrasında bölgeye gelen gönüllü köy korucusu Yakup Aktürk'ün şehit edilmesi olaylarına karıştıkları da tespit edildi KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN TERÖRİSTLERİN EYLEMLERİ EKLENDİ

09 Eylül 2017 Cumartesi 21:30