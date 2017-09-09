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GÜNCELLEME - Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

- Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Artvin'deki konvoyuna saldırı düzenleyen Göksel Tiryaki olduğu tespit edildi - Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden "Bawer" kod adlı İdris Güzel ve "Cemil" koda adlı Yunus Kamış'ın, Şenkaya ilçesinde yolcu otobüsünü durdurarak yakma olayına karıştıkları belirlendi - Kamış ve Güzel'in ayrıca olay yerinden kaçmaya çalışan sivil vatandaş K.B. ve olay sonrasında bölgeye gelen gönüllü köy korucusu Yakup Aktürk'ün şehit edilmesi olaylarına karıştıkları da tespit edildi KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN TERÖRİSTLERİN EYLEMLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'deki konvoyuna saldırı düzenleyen Göksel Tiryaki olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kağızman kırsalında 31 Ağustos'ta terör örgütü PKK'ya karşı hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlik tespiti için çalışma yapıldı.

Teröristlerin "Cemil" kod adlı Yunus Kamış, "Bawer" kod adlı İdris Güzel, "Andok/Siyabent" kod adlı Göksal Tiryaki ve "Mazlum" kod adlı Fırat Sevinç olduğu tespit edildi.

Göksal Tiryaki'nin, Kars'ın Kağızman ilçesi Iğdır-Erzurum karayoluna döşenen patlayıcının 31 Temmuz 2015'te infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Ali Gökçe'nin şehit edildiği ve Artvin'in Ardanuç ilçesinde 25 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna düzenlenen saldırılara katıldığı belirlendi.

Sözde örgütün orta düzeyde sorumlusu "Cemil" kod adlı Yunus Kamış'ın, 4 Ağustos 2015'te Erzurum'un Şenkaya ilçesi Soğuksu mevkisinde Erzurum-Ardahan karayolunun trafiğe kapatılıp propaganda yapılması, 3 çekicinin yakılması ve Ardahan Göle ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Barlas Gültepe Kışlasına roket atılması olaylarına katıldığı belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Bawer" kod adlı İdris Güzel'in ise "Cemil" kod adlı Kamış ile birlikte, 17 Ağustos 2015'te Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Erzurum-Ardahan karayolu üzerinde yolcu otobüsünü durdurularak yakılması, yolun kesildiğini görüp kaçmaya çalışan sivil vatandaş K.B'nin hayatını kaybetmesi, olay sonrasında bölgeye gelen gönüllü köy korucusu Yakup Aktürk'ün şehit edilmesi olayına katıldıkları tespit edildi.


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