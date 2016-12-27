GÜNCELLEME - Kırşehir'deki terör operasyonu ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KIRŞEHİR (AA) - Kayseri'deki terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında il başkanının da olduğu 22 HDP Kırşehir il yöneticisinden 14'ü tutuklandı.

İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin'in de aralarında olduğu HDP'li 22 il yöneticisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kırşehir Adliyesine getirildi. Geniş güvenlik önlemi eşliğinde minibüsten indirilen şüpheliler, polis kordonunda adliyeye alındı.

Cumhuriyet savcısının ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan HDP Kırşehir İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin, İl Başkan Vekili Saim Özdemir ile yöneticiler S.T, S.Ç, M.Ö, F.Ş.K, E.K, O.K, Ş.L, M.Ş, H.B, M.C, A.Ç. ve Y.H, "PKK üyeliği, kırsala eleman kazandırma ve örgüt propagandası" suçlamalarıyla tutuklandı. Şüphelilerden 8'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'deki terör saldırısının ardından terör örgütü PKK'nın kırsaldaki kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri ileri sürülen HDP'li yöneticilere yönelik 140 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin'in de olduğu HDP'nin il yönetiminde yer alan 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.