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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

- Üç ilde düzenlenen operasyonda, "hayali ihracat" ve "akaryakıt kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir holdingin sahibinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "hayali ihracat" ile "akaryakıt kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kocaeli, İstanbul ve Ağrı'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 10 kişi adliyeye çıkarıldı.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden, aralarında bir holdingin sahibi R.E.K'nin de bulunduğu 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında bir holdingin sahibi R.E.K'nin de bulunduğu 10 kişi "hayali ihracat" ve "akaryakıt kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



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GüncellemeKocaeli
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