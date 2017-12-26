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GÜNCELLEME - Kocaeli'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

- Toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları ve sendika üyesi oldukları için işten çıkarıldıkları iddiasıyla izinsiz yürümek isterken gözaltına alınan 33 kişi serbest bırakıldı ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları ve sendika üyesi oldukları için işten çıkarıldıkları iddiasıyla izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 33 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde soğuk haddeleme paslanmaz çelik üretilen fabrikada çalışırken toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları ve sendika üyesi oldukları için işten çıkarıldıkları öne sürülen işçiler, Ankara'ya doğru yürümek istedi.

Fabrika önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi.

Uyarıyı dikkate almayan gruptakiler ile polis arasında arbede çıktı. Gruba müdahale eden polis, 33 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun da bulunduğu 33 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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