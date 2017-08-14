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GÜNCELLEME - Kocaeli'de polise darp iddiası

- Gölcük ilçesinde uygulama yapan polis memurunu darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de polise darp iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uygulama yapan polis memurunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere kalıcı konutlar mevkisinde şüpheli görülen bir otomobili durduran polis ekipleri, araçtaki 3 kişiye alkollü oldukları gerekçesiyle işlem yapmak istedi.

Ekiplere zorluk çıkaran kişiler ile polis memuru M.Y. arasında yaşanan arbedede, polis ile bir şüpheli dere yatağına düştü.

Polis memuru ve şüpheli, diğer polisler tarafından dere yatağından çıkarıldı. Yaralanan polis memuru M.Y, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.E, C.G. ve O.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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