GÜNCELLEME - Kocaeli'de şüpheli ölüm

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, trafik kazası geçirdiği iddia edilen Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, otomobille Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi.
Ağır yaralanan Hudayberdi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan'daki ailesine ulaştığı Hudayberdi'nin bir tavuk çiftliğinde çalıştığını belirledi. Tespit doğrultusunda, Hudayberdi'yi hastaneye getiren tavuk çiftliği sahibi B.Ç. ile çalışanları A.K. ve Y.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. "taksirle ölüme sebebiyet verme", diğerleri ise "yalan tanıklık ve delilleri karartma" iddiasıyla tutuklandı.
Yetkililer, Hudayberdi'nin çalıştığı tavuk çiftliğinde iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandığı iddiası üzerinde durulduğunu belirtti.