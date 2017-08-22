Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

GÜNCELLEME - Kocaeli'de şüpheli ölüm

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de şüpheli ölüm

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, trafik kazası geçirdiği iddia edilen Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, otomobille Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirildi.

Ağır yaralanan Hudayberdi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afganistan'daki ailesine ulaştığı Hudayberdi'nin bir tavuk çiftliğinde çalıştığını belirledi. Tespit doğrultusunda, Hudayberdi'yi hastaneye getiren tavuk çiftliği sahibi B.Ç. ile çalışanları A.K. ve Y.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç. "taksirle ölüme sebebiyet verme", diğerleri ise "yalan tanıklık ve delilleri karartma" iddiasıyla tutuklandı.

Yetkililer, Hudayberdi'nin çalıştığı tavuk çiftliğinde iş makinesinin altında kalarak ağır yaralandığı iddiası üzerinde durulduğunu belirtti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli Ölüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5