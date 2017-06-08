GÜNCELLEME - Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK üyesi oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK üyesi oldukları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.M, R.K, Ş.K, M.Y, Ş.K, B.Ü, M.Ü, B.G. ve Z.Y. tutuklandı, D.B, R.P. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.