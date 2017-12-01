GÜNCELLEME - Kocaeli'deki terör örgütü propagandası iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan aralarında eski HDP il başkanlarının da bulunduğu 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Kasım'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan HDP Parti Meclisi Üyesi H.G, Dilovası İlçe Başkanı A.D, eski HDP Kocaeli il başkanları A.Y. ve İ.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.